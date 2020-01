Juventus-Udinese, Sarri sostituisce ancora Dybala: sorriso e occhiolino, pace fatta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Standing ovation per Paulo Dybala al momento della sostituzione al minuto 75 in Juventus-Udinese. Applausi a scena aperta per l'argentino protagonista di una gran prova impreziosita da una bella doppietta (splendido il secondo gol). Grande curiosità per l'atteggiamento nei confronti di Sarri dopo la sostituzione non digerita di Roma. Cosa è successo? sorriso stampato sul volto del tecnico, con occhiolino di risposta per il numero 10. Leggi la notizia su fanpage

