Juventus-Udinese in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni Coppa Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) oggi mercoledì 15 gennaio (ore 20.45) si gioca Juventus-Udinese, ottavo di finale della Coppa Italia 2020 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena questa partita secca, uno scontro da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale dove la vincitrice se la dovrà vedere con Parma o Roma. I padroni di casa partiranno con tutti i favori del pronostico e vogliono regalare una nuova gioia al proprio pubblico dopo aver sconfitto la Roma all’Olimpico guadagnando il platonico titolo di campioni d’inverno con due punti di vantaggio sull’Inter al termine del girone d’andata della Serie A ma gli ospiti cercheranno il colpaccio per continuare la propria avvenura nel torneo. La Juventus farà il proprio debutto stagionale in Coppa Italia mentre l’Udinese sarà già alla sua terza partita dopo aver avuto la meglio su Sudtirol e ... Leggi la notizia su oasport

