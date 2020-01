Juventus-Udinese, Coppa Italia: tv, formazioni, pronostici (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Juventus-Udinese è una partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma mercoledì alle 20:45, si gioca allo Juventus Stadium di Torino: probabili formazioni, pronostici e diretta in tv e in streaming. Juventus – Udinese mercoledì ore 20:45 La Juventus nella scorsa stagione dopo quattro trionfi consecutivi non è riuscita a vincere la Coppa Italia: è stata eliminata dall’Atalanta ai quarti di finale con un netto 3-0. Con la rosa che ha a disposizione l’allenatore Sarri, questo trofeo è ampiamente alla portata anche schierando calciatori solitamente non titolari fissi. In questa partita in particolare Sarri farà qualche esperimento anche in vista del campionato. Innanzi tutto, visto l’infortunio di Demiral che ha finito la sua stagione in anticipo, in attesa del ritorno di Chiellini proverà la coppia formata da Rugani e De Ligt. Finalmente avrà ... Leggi la notizia su ilveggente

Juventus Udinese - Sarri : “CR7 e Buffon giocano. Su Rugani e De Ligt…” : Juventus Udinese – Torna finalmente la Coppa Italia, anche per i bianconeri. Si conclude il girone d’andata della Juventus e arriva la Coppa Italia. I bianconeri mandano in archivio con la vittoria dell’Olimpico la prima metà di stagione e prima dell’ Udinese è anche tempo di bilanci. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato soprattutto dei singoli e dei miglioramenti che ha visto in De Ligt e Rabiot, toccando anche ...

Kitikaka – Per la gara contro la Juventus - UdineseTv inventa un nuovo racconto calcistico : la criptocronaca : UdineseTv e alla partita non ci pensi più. Addio Elio Corno e Tiziano Crudeli, tutti occhi strabuzzati, urla e grida da curva sud, a farci capire che il Milan o l’Inter hanno segnato. Qui siamo dalle parti dell’ “immaginazione al potere”. Da oggi a raccontarci le partite, senza che il proscenio si distingua da un televendita di rubini e lapislazzuli, basta sintonizzarsi, anche in streaming, su UdineseTv . Novanta minuti di mezze parole, bocche ...

Juventus Udinese : Bentancur - Higuain e la ricerca del terzo uomo : La Juventus spesso cerca il terzo uomo per sviluppare l’azione. Un esempio nella partita contro l’Udinese In molte partite che la Juventus affronta, il vertice basso (che sia Pjanic o Bentancur) è spesso schermato. Visto che Sarri vuole attaccare per vie centrali, superando e non aggirando la linea di pressione, vanno trovate alternative per sviluppare l’azione. Di conseguenza, oltre alle verticalizzazioni dei difensori, ...

