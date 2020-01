Juventus-Udinese 4-0, i bianconeri volano ai quarti di finale della Coppa Italia: magie di Higuain e Dybala (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Juventus ha sconfitto l’Udinese per 4-0 e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia 2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti senza alcun problema di fronte ai 39mila spettatori dell’Allianz Stadium di Torino e hanno così staccato il biglietto per il prossimo turno del torneo dove affronteranno la vincente della sfida tra Roma e Parma in programma domani sera. I Campioni d’Italia hanno giganteggiato in lungo e in largo, asfaltando un avversario incapace di creare anche il più piccolo grattacapo alla scatenata capolista della Serie A che ha chiuso rapidamente i conti con i propri fuoriclasse: la rete di Gonzalo Higuain al 16′ e la magica doppietta di Dybala a cavallo dei due tempi hanno lanciato i ragazzi di Maurizio Sarri prima del sigillo di Douglas Costa. Non c’è Cristiano Ronaldo nella formazione titolare della Juventus a causa di una ... Leggi la notizia su oasport

juventusfc : Solo ?? precedente a Torino contro l'Udinese in #CoppaItalia Qual è? ?? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! LA NOSTRA #COPPAITALIA INIZIA ADESSO! FOOOOOOOOOOORZA JUVEEEEEEEEE! LIVE… - juventusfc : Come gioca l'@Udinese_1896, il cammino della squadra friulana in campionato e #CoppaItalia, l'ultima volta di qualc… -