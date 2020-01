Juventus, Paratici: «Nuovo difensore? No, siamo a posto così» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Paratici allontana la possibilità di un intervento della Juventus sul mercato dopo l’infortunio di Demiral: le parole del direttore sportivo Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima di Juventus-Udinese, Fabio Paratici ha risposto alle domande riguardanti possibili movimenti in entrata dopo l’infortunio grave di Demiral. Ecco le dichiarazioni del dirigente bianconero. «Juventus in cerca di un Nuovo difensore? No. L’ho già detto. Abbiamo difensori forti e una rosa competa. Speriamo di avere anche Giorgio tra qualche tempo. siamo a posto così». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

