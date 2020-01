Juventus, Higuain: «Giochiamo per vincere». E chiama Pogba (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’attaccante della Juventus Higuain ha commentato la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro l’Udinese Gonzalo Higuain ha commentato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla vittoria sull’Udinese: «Era una partita importante, Giochiamo sempre per vincere e volevamo passare il turno». «Intesa con Dybala? È un piacere giocare con grandi giocatori. Ritorno di Pogba? I campioni sono i benvenuti, ma rimane una scelta della società», ha concluso l’attaccante della Juventus ai microfoni di Rai Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

forumJuventus : #JuveUdinese, oggi ore 20,45. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Higuain in attacco con alle spalle Douglas Cos… - SkySport : ?? #CoppaItalia – Ottavi di finale ?? #Juventus ?? #Udinese 4-0 ? #Higuain (16’) ? rig. #Dybala (26’) ? #Dybala (57’)… - GoalItalia : Bianconeri a caccia dei quarti di finale in Coppa Italia: in #JuveUdinese ci sarà Higuain in attacco ???? -