Juventus, finalmente Pjaca: esordio stagionale per il croato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) esordio Pjaca: l’attaccante croato subentra a Dybala durante gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese Marko Pjaca ha fatto il suo esordio stagionale durante la sfida tra Juventus e Udinese, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’attaccante croato è subentrato al 76′ a Paulo Dybala. Ghiotta opportunità per Pjaca, che si è lasciato alle spalle i numerosi infortuni ed è alla ricerca della migliore condizione fisica per la seconda parte di campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

