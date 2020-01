Juventus, Douglas Costa: «Bel rapporto con Dybala e Higuain» – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’attaccante della Juventus Douglas Costa ha analizzato la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro l’Udinese – VIDEO La Juventus ha conquistato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia dopo la netta vittoria per 4-0 contro l’Udinese. Ad analizzare il successo bianconero è Douglas Costa, intervenuto in zona mista al termine della sfida dell’Allianz Stadium. «La mia condizione sta migliorando, ho un bel rapporto con Dybala e Higuain. Mi hanno lasciato il rigore». Douglas Costa ha segnato il gol che ha chiuso la partita. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 4-0 Udinese (16' Higuain, 26'57' Dybala, 60' Douglas Costa) | Possessions: 63%-37% | Shot… - forumJuventus : #JuveUdinese, oggi ore 20,45. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Higuain in attacco con alle spalle Douglas Cos… - Gazzetta_it : #JuveUdinese 4-0: #Higuain, doppio #Dybala e Douglas Costa -