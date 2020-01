Juve, i convocati di Sarri per l’Udinese. C’è il giovane Coccolo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Juve, ecco i convocati di Maurizio Sarri per la gara di Coppa Italia contro l’Udinese. Nella lista figura il giovane Coccolo Tempo di Coppa Italia per la Juve di Maurizio Sarri. All’Allianz Stadium è atteso l’Udinese di Luca Gotti. Il tecnico della Vecchia Signora ha diramato la lista dei calciatori convocati per il match, in cui figura il giovane Coccolo. L’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio Buffon. Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Coccolo. Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Rabiot Attaccanti: Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Pjaca, Higuain, Bernardeschi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

forumJuventus : ?? I convocati per #JuveUdinese ?? Out Demiral e De Sciglio ?? Torna a disposizione Bentancur ? Convocato anche C… - JuventusFCYouth : #Under23 ?? I convocati per il 'Monday Night' con la Robur Siena ?? - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: ?? I convocati per #JuveUdinese ?? Out Demiral e De Sciglio ?? Torna a disposizione Bentancur ? Convocato anche Coccol… -