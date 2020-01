John Wick, la serie tv sull'hotel The Continental ha una data di uscita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Abbiamo ancora da aspettare per The Continental, la serie tv che andrà ad espandere l'universo della saga cinematografica di John Wick, ma non tantissimo. Tra noi e la prima sul piccolo schermo c'è solo un film, il quarto sul killer (tornato dalla pensione) più pericoloso di sempre. La pellicola uscirà in contemporanea con Matrix 4, per un' indigestione di Keanu Reeves mai vista prima, il 21 maggio del 2021, quindi possiamo immaginarci che la serie tv dedicata all'hotel degli assassini approderà sul piccolo schermo tra la tarda primavera e l'inverno di quell'anno. Come sarà? Se fosse un'antologica di nuovi personaggi sullo stesso sfondo, quello di un albergo infido e chic oltre il possibile, che ha per unici clienti tutti i killer del pianeta e offre loro i servizi su misura più pazzi di sempre, sarebbe fantastica. ... Leggi la notizia su gqitalia

