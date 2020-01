Jennifer Lopez rivela: “Sogno di vivere in Italia, ecco dove” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Jennifer Lopez si trasferisce in Italia? La rivelazione della cantante americana fa impazzire i tantissimi fans Italiani. ecco cosa ha svelato la diva statunitense. E se Jennifer Lopez si trasferisse in Italia? E se vi dicessimo che ci stesse pensando davvero per il futuro? Ci sarebbe infatti anche questo nella lista dei suoi desideri negli … L'articolo Jennifer Lopez rivela: “Sogno di vivere in Italia, ecco dove” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

