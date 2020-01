Jennifer Lopez: "Il mio sogno? Vorrei vivere in Italia" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Jennifer Lopez, star della musica e del cinema, ha rivelato che tra i suoi sogni c'è quello di trasferirsi in Italia. Jennifer Lopez come vicina di casa: il sogno dei fan Italiani della cantante e attrice un giorno potrebbe diventare realtà, considerando che la star ha rivelato al magazine Vanity Fair che i suoi possibili progetti futuri c'è quello di trasferirsi in Italia. La star, che non è riuscita a ottenere la nomination agli Oscar con la sua interpretazione in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business causando non poco dispiacere tra i fan, ha infatti raccontato al magazine: "Vorrei vivere al di fuori degli Stati Uniti, in una piccola città in Italia, oppure dall'altra parte del mondo, a ... Leggi la notizia su movieplayer

