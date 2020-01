Jennifer Lopez ha rifiutato un ruolo, poi candidato all'Oscar: "Quando ci ripenso mi sparerei in un piede!" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Jennifer Lopez ha rifiutato un ruolo, poi candidato all'Oscar, ma ammette di essersi pentita e a ripensarci oggi prova ancora rabbia. Mentre i fan ancora protestano per la sua mancata candidatura all'Oscar per Le ragazze di Wall Street, Jennifer Lopez rivela di aver rifiutato un ruolo, in passato, poi candidato all'Oscar per poi essersene pentita tanto che, a ripensarci, si sparerebbe in un piede. Nel corso di un'intervista a Vanity Fair, Jennifer Lopez ha rivelato che in passato le è stato offerto un ruolo in L'amore infedele - Unfaithful, thriller del 2002 di Adrian Lyne. La parte, da lei rifiutata e andata poi a Diane Lane, ha permesso all'interprete di conquistare la sua prima nomination all'Oscar. Jennifer Lopez ha spiegato di ... Leggi la notizia su movieplayer

HuffPostItalia : Jennifer Lopez rivela il suo desiderio nascosto: 'Vivere in un paesino in Italia' - MarioManca : Ha partecipato a un video di Jennifer Lopez = era sullo sfondo mezzo nudo che faceva finta di dormire. #GFvip - chiechiIT : -