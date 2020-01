Jeep Gladiator - Test estremo in Nuova Zelanda - VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Di personalità ne ha da vendere, il nuovo Jeep Gladiator. E sa farsi notare, tanto nella giungla urbana, quanto in quello che è lhabitat naturale di ogni Jeep che si rispetti: loff-road. In Italia arriverà in estate con un 3.0 turbodiesel da 260 CV, ma noi labbiamo già guidato su alcune delle strade più impervie della Nuova Zelanda. Dai guadi alle strade, dove le assicurazioni non valgono. Partendo da Queenstown, al volante di un esemplare americano con il V6 Pentastar di 3.6 litri da 285 CV, abbiamo percorso alcune delle zone più selvagge dellisola, passando dai guadi dei torrenti del Rob Roy Valley Track allunica strada della Nuova Zelanda in cui le automobili non sono assicurate, la Skippers road. Volete sapere come se l'è cavata il Gladiator nei passaggi più estremi? Allora non vi resta che guardare il VIDEO. Leggi la notizia su quattroruote

