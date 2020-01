Ján Kuciak, l’assassino del giornalista slovacco si dichiara colpevole (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Continua a sgretolarsi il muro che nasconde la verità dietro alla morte di Ján Kuciak, il giornalista slovacco ucciso in casa sua assieme alla fidanzata nel febbraio 2018. Per la sua morte sono state accusate 5 persone e la svolta nel processo è arrivata: il suo assassino si è dichiarato colpevole. Ucciso per le sue inchieste Che la svolta potesse essere vicina lo si era intuito già nelle settimane scorse, quando era arrivata la prima sentenza per l’omicidio di Ján Kuciak. Si tratta dell’intermediario Zoltan Andrusko, che ha patteggiato 15 anni di carcere per aver trovato il killer disposto ad uccidere il giornalista slovacco.Kuciak stava indagando su una rete di corruzione che coinvolgeva anche imprenditori italiani e le sue scoperte hanno portato alle dimissioni del Premier slovacco Robert Fico. Ján Kuciak è stato ucciso con un colpo di pistola in casa sua, assieme alla ... Leggi la notizia su thesocialpost

MarmoAColazione : RT @AntonioTalia: L'ex poliziotto Miroslav Marcek si è dichiarato colpevole del duplice omicidio del giornalista Ján Kuciak e della compagn… - Ely_Vally : RT @AntonioTalia: L'ex poliziotto Miroslav Marcek si è dichiarato colpevole del duplice omicidio del giornalista Ján Kuciak e della compagn… - MarcoCampa10 : RT @AntonioTalia: L'ex poliziotto Miroslav Marcek si è dichiarato colpevole del duplice omicidio del giornalista Ján Kuciak e della compagn… -