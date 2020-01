Jack Reacher avrà una propria serie tv (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Amazon ha ufficialmente confermato l’avvio della produzione di una nuova serie tv con protagonista Jack Reacher, il personaggio ideato dallo scrittore Lee Child e divenuto famoso grazie ai film con Tom Cruise. Prodotta da Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios, la serie debutterà sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video tra la fine di … L'articolo Jack Reacher avrà una propria serie tv proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

