Jack Reacher, Amazon ordina la serie tv dai romanzi di Lee Child (Di mercoledì 15 gennaio 2020) ordinata ufficialmente la serie di Jack Reacher da Amazon Via libera ufficiale di Amazon a un nuovo action thriller dal gusto internazionale. Durante gli incontri del TCA (Television Critics Association) winter press tour è stato ufficializzato lo sviluppo della serie tratta dalla saga di Jack Reacher creata da Lee Child e venduta in tutto il mondo, oltre che portata al cinema da Tom Cruise. Prodotta da Amazon Studios con Skydance e Paramount, la serie di Jack Reacher sarà sviluppata da Nick Santora già dietro Scorpion e che sarà anche showrunner. La prima stagione sarà basata sul romanzo The Killing Floor – Omicidio ai piani alti. Santora ha sottolineato come Lee Child sia riuscito a dar vita a un “personaggio incredibile e a un mondo straordinario; dovrebbe essere l’obiettivo di ogni scrittore, produttore, attore, staff, di riuscire a catturare l’essenza dei ... Leggi la notizia su dituttounpop

