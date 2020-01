Ivana Mrazova, il video è ‘terribile’. La clamorosa gaffe scatena tutti: “Non ci credo!” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giulia De Lellis compie oggi, mercoledì 15 gennaio 24 candeline. L’influencer ha festeggiato la ricorrenza con una cena a sorpresa organizzata dal suo fidanzato Andrea Iannone. Il pilota di Moto GP ha fatto credere che i due sarebbero andati a cena insieme e invece poi Giulia si è ritrovata a una mega cena con gli amici di sempre. A fare una bellissima sorpresa all’influencer c’erano anche gli ex inquilini del Grande Fratello Vip, quello in cui partecipò proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Ivana Mrazova e Luca Onestini, una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Prima della festa dell’amica, Ivana Mrazova si è mostrata ai suoi fan con un video tutorial di make up e ha compiuto una gaffe che ha fatto sorridere tutti.



Per la modella croata è un momento bellissimo,lavoro e amore procedono a gonfie vele e solo un mese fa ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

IsaeChia : #AndreaIannone organizza una festa a sorpresa per il compleanno di #GiuliaDeLellis, tra gli invitati anche… - scarlett__roses : Che dilettante che sei Denver lo sanno tutti che si ?? - o nell’armadio - o dietro la tenda del confessionale - o i… - fraversion : vi leggo già scandalizzati per Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi) 'valletta' al Festival? Vi de… -