Ivan Gonzalez: "Pensavo che mia madre fosse mia sorella" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gianni Nencini Nella casa del Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez si confida con Barbara Alberti sulla sua complicata situazione familiare: "Mia madre mi ha avuto a 15 anni, per molto tempo ho pensato che fosse mia sorella, ho scoperto la verità guardando la carta d'identità" Giorno dopo giorno, Barbara Alberti sta diventando un punto di riferimento per molti dei concorrenti più giovani del Grande Fratello Vip, che trovano in lei una attenta ascoltatrice e una leale confidente; anche Ivan Gonzalez ha scelto la scrittrice per rivelare molti dettagli del suo rapporto con i genitori. "La mia famiglia è un po' strana", esordisce l'ex tronista. Ivan Gonzalez spiega a Barbara Alberti la sua situazione familiare: "Io sono cresciuto sempre con mia nonna, perché quando mia madre mi ha avuto era piccolissima, aveva 15 anni". Adesso la madre dello spagnolo ha poco più di quaranta anni e ... Leggi la notizia su ilgiornale

