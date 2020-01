Italia's Got Talent 2020, stasera su Sky Uno e TV8 la prima puntata: le anticipazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Al via stasera su Sky Uno e TV8, alle 21:30, Italia's Got Talent 2020, la nuova edizione dello show che quest'anno vedrà la presenza di Joe Bastianich tra i giudici: anticipazioni della prima puntata. Italia's Got Talent 2020 al via stasera su Sky Uno e TV8, dalle 21:30: la prima puntata aprirà così ufficialmente la nuova edizione, la quinta insieme a SKY, dello show per grandi e piccini. E sarà un'annata con parecchie novità, a cominciare dai giudici: direttamente da Masterchef Italia, il temutissimo imprenditore Joe Bastianich, che prende così il posto di Claudio Bisio. Al suo fianco, ritroviamo la campionessa olimpica Federica Pellegrini, la regina della discografia Mara Maionchi ed il simpaticissimo Frank Matano, veterano del gruppo al suo quinto anno dietro il tavolo. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, torna Lodovica ... Leggi la notizia su movieplayer

blogtivvu : Italia’s Got Talent 2020, prima puntata Audizioni: concorrenti e streaming - LoveLodovicaITA : RT @BlastingItalia: Il 15 gennaio andrà in onda, su TV8 e Sky Uno, la 1^ puntata della nuova edizione di Italia's Got Talent. @lodocomello… - Stasera_in_TV : TV8: (21:30) Italia's Got Talent - Audizioni (TalentShow) #StaseraInTV 15/01/2020 #PrimaSerata #italia_sgottalent-audizioni #TV8 -