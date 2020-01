Italia' s Got Talent 2020 | la prima puntata in diretta

Italia's Got Talent 2020/ Anticipazioni prima puntata : Joe Bastianich nuovo giudice : Italia's Got Talent torna stasera, mercoledì 15 gennaio 2020, con la prima puntata: ecco tutte le Anticipazioni della nuova stagione.

Italia’s Got Talent 2020 - Mara Maionchi : “Dico parolacce perché…” : Italia’s Got Talent, la giudice Mara Maionchi parla delle parolacce: “Non vorrei dirle ma…” Partirà domani, mercoledì 15 gennaio, la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il Talent di Tv8 condotto da Lodovica Comello che vede in giuria Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich. Intervistata da TeleSette, la mitica Mara Maionchi ha parlato della sua vita, della sua carriera e ...

