Italiani al ristorante, ecco quanto sprechiamo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lo spreco alimentare si combatte anche mangiando fuori casa. In Italia ogni anno si sprecano 5,6 milioni di tonnellate di cibo e più della metà di queste eccedenze, il 57%, si produce nelle prima parte della filiera, tra produttori, distributori e – appunto – ristorazione, settore che in Italia conta oltre 320.000 tra ristoranti, bar, take away, pasticcerie e gelaterie. Cosa fanno per contrastare il fenomeno e qual è la sensibilità di imprenditori e clienti al riguardo, lo ha indagato una ricerca condotta da per conto di Istituto Green Bocconi per conto di Metro Italia. “Secondo i risultati emersi dalla ricerca, che ha visto coinvolti e messo a confronto ristoratori e clienti in tutta Italia, si stima che nei ristoranti Italiani si gettino tra i 3 e i 5 sacchi a settimana di rifiuti organici – afferma Fabio Iraldo, docente all’Istituto di Management della Scuola Superiore ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

