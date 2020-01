Italia-Olanda in tv oggi: orario d’inizio, programma e streaming Europei pallanuoto femminile 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Torna in campo il Setterosa: va in scena la terza giornata per quanto riguarda il girone preliminare degli Europei di pallanuoto femminile a Budapest. Un incontro importantissimo per le azzurre dopo la sconfitta con la Spagna: le ragazze di Paolo Zizza se la vedranno con l’Olanda, in palio il secondo posto nel raggruppamento. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Di seguito il programma completo della gara di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, con l’orario della sfida. COME SEGUIRE LIVE Italia-Olanda Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 17.30, a Budapest Italia-Olanda Diretta tv in chiaro su RaiSport+HD Diretta streaming gratuita su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV Diretta live testuale su OA Sport gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA ... Leggi la notizia su oasport

infoitsport : Pallanuoto femminile, Europei 2020: Italia-Olanda. Programma, orario, tv e palinsesto - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Tra i Paesi principali che finanziano miliardi di Euro alle ONG straniere e alla sinistra italiana, per trasportare in… - Polemicaha : RT @Devosceglierlo: Non so se lo sapete ma in Olanda esiste una parola per indicare il concetto di prendere a schiaffi con il pene e il ter… -