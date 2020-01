Irpinia Sistema Turistico, commercialisti al fianco delle imprese (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Irpinia Sistema Turistico rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo per il territorio. La proroga dei termini per l’adesione al progetto aiuterà ad organizzarsi al meglio per non perdere l’importante opportunità”. Il Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti Contabili in provincia di Avellino, Francesco Tedesco, commenta favorevolmente lo slittamento dei termini al 7 febbraio, sollecitato dallo stesso Ordine professionale, per aderire all’iniziativa nata dal partenariato promosso da Confindustria Avellino e Federalberghi Avellino, insieme a Confartigianato. Obiettivo del progetto “Irpinia Sistema Turistico” è promuovere la nascita di un Sistema territoriale che organizzi le attività economiche, i beni materiali e immateriali, le risorse umane e naturali al fine di creare una nuova destinazione turistica attraverso un contratto di ... Leggi la notizia su anteprima24

