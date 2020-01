Irene Cioni, l’ex Velina bionda è diventata mamma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Irene Cioni è diventata mamma. L’ex Velina bionda di Striscia la Notizia ha dato alla luce la piccola Vittoria, raccontando la sua emozione su Instagram. La modella ha postato uno scatto della piccola sul suo profilo, scrivendo: “Sei la cosa più bella che mi poteva capitare – ha scritto -. Un emozione che non si può descrivere. Benvenuta in questo mondo amore mio”. Irene Cioni è stata una Velina di Striscia la Notizia sino al 2017, in coppia con Ludovica Frasca. In seguito ha lasciato la televisione per dedicarsi a Instagram e alle sue passioni. Oggi lavora come influencer ed è un’insegnante di yoga. Da tre anni è legata a Giacomo, imprenditore del settore nautico lontano dallo spettacolo. In tanti hanno fatto gli auguri alla 26enne neomamma, da Costanza Caracciolo, che presto avrà il secondo figlio da Vieri, a Benedetta Mazza, passando per Alessia Ventura ... Leggi la notizia su dilei

novasocialnews : Irene Cioni è diventata mamma: fiocco rosa per la ex velina di ‘Striscia la notizia’ #novasocialnews #nonstopnews… - GDS_it : L'ex velina Irene Cioni è diventata mamma: è nata Vittoria - zazoomnews : L’ex velina Irene Cioni è diventata mamma: la gioia esplode sul web - #velina #Irene #Cioni #diventata -