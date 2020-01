Irene Cioni è mamma, l’ex velina di Striscia presenta sua figlia (Foto) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Irene Cioni è diventata mamma e su Instagram mostra al mondo la sua prima figlia, la piccola Vittoria (Foto). Di certo in tanti ricorderanno Irene sul bancone di Striscia la notizia tra un balletto e l’altro; è stata la dolce velina bionda per ben 5 anni, dal 2013 al 2017. Da un po’ non la vediamo più in tv, ha cambiato vita, è insegnante di yoga. La piccola Vittoria è apparsa per la prima volta sui social ieri e la sua mamma ha scritto la sua emozione, indescrivibile, diventare mamma è la cosa più bella che le potesse capitare. Bellissimo lo scatto scelto da Irene Cioni, tiene la manina della sua bimba e di lei mostra il nasino e la bocca, una vera meraviglia, la Foto più tenera. A 26 anni una delle più longeve veline di Striscia la notizia ha realizzato il suo sogno. Originaria di Fucecchio, un piccolo paese vicino Firenze, è apparsa in tv per la prima volta davvero giovanissima. Con ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

