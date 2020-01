Irene Cioni è diventata mamma: primo figlio per l’ex velina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Irene Cioni ha annunciato con entusiasmo attraverso Instagram di essere diventata mamma: è nata la sua prima figlia, Vittoria. La 26enne e il suo compagno, Giacomo, stanno insieme da circa 3 anni. Irene Cioni mamma Con enorme gioia l’ex velina Irene Cioni ha annunciato attraverso Instagram la nascita della sua piccola Vittoria: nello scatto dell’ex velina si vede la manina della piccola, avvolta in una morbida coperta rosa. Da Giovanni Ciacci a Costanza Caracciolo e Alessia Ventura, in tanti hanno fatto gli auguri alla giovanissima neo-mamma riempendo il suo post di likes e cuoricini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irene Cioni (@IreneCioni official) in data: 14 Gen 2020 alle ore 8:42 PST Irene Cioni aveva annunciato di essere incinta lo scorso luglio, sempre attraverso i social, e da allora non ha smesso di aggiornare i fan sugli sviluppi della ... Leggi la notizia su notizie

