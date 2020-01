Iran, Trump: “Soleimani mostruoso terrorista e figlio di puttana. La sua vita è stata misera” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nel giorno dell’ultimo dibattito in Iowa tra i candidati democratici, Donald Trump tiene il suo comizio a Milwaukee, in Wisconsin, dove difende la sua decisione di uccidere il generale Iraniano Qassem Soleimani a Baghdad. “I democratici sono arrabbiati perché abbiamo ucciso questo mostruoso terrorista, anche se questo mostro era responsabile di centinaia e centinaia di morti”, ha dichiarato Trump, che ha dedicato gran parte del suo discorso proprio ai raid in Iraq, fortemente criticato dall’opposizione secondo cui il presidente avrebbe dovuto, prima di dare l’ordine, consultare il Congresso. Soleimani, ha aggiunto, era “il re delle bombe su strada. Enormi percentuali di persone non hanno gambe e bracci ora, a causa di questo figlio di puttana“, ha proseguito. Inoltre, per il repubblicano, i Dem “stanno facendo di tutto per denigrare ciò che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

