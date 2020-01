Investono la figlia di 10 anni, madre finisce all’ospedale per malore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Drammatico incidente quello accaduto nella città di Andria, in Puglia. Una piccola di soli 10 anni è stata travolta sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada, e alla vista del fatto la madre si è sentita male. Il grave incidente si è verificato in viale Pietro Nenni, ad Andria. Ad essere rimasta coinvolta è stata … L'articolo Investono la figlia di 10 anni, madre finisce all’ospedale per malore proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

