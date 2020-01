INVERNO senza pace, ha voglia di rivincita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prima o poi accadrà... magari non quest'anno, forse neppure il prossimo, ma state tranquilli: l'INVERNO, prima o poi, si prenderà la sua bella rivincita. E' giusto che sia così, perché un INVERNO di questo tenore è da tanto che non si vedeva. Non in Italia, dove comunque l'Alta Pressione di gennaio non rappresenta un elemento innovativo, quanto per gran parte del Vecchio Continente dove neve e freddo continuano beatamente a latitare. Ad oggi hanno scelto di starsene sopra il Circolo Polare Artico, costretti in catene dal Vortice Polare. Ma chissà, chissà che tra qualche settimana non si sia qui a parlare d'altro. Purtroppo è il segno dei tempi, purtroppo è evidente a tutti che le condizioni meteo climatiche non sono più quelle di un tempo. Vuoi per i gas serra in eccesso, vuoi per tutta un'altra serie di motivi che non vogliamo star qui a trattare. A noi interessano i ... Leggi la notizia su meteogiornale

