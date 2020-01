Inside Man: trama, cast e trailer del thriller di Spike Lee con Denzel Washington (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Definito un capolavoro di Spike Lee, regista che ha molto a cuore le tematiche legate a New York e alle comunità afro-americane, mercoledì 15 gennaio alle 21.25 su Rete 4 va in onda Inside Man. Inside Man, il trailer Inside Man, la trama Quattro uomini vestiti da imbianchini fanno irruzione nella Manhattan Trust e prendono in ostaggio clienti e dipendenti della banca. Il detective Frazier deve trattare col capo dei malviventi, Dalton Russell. Frazier è convinto che ci sia qualcosa di strano in questa rapina e i suoi timori vengono confermati quando si presenta sul luogo Medeline White, una mediatrice che chiede di interloquire da sola con Russell. Inside Man, il cast Il leader dei malviventi Dalton Russel è Clive Owen (Closer, I figli degli uomini, The Bourne Identity, Sin City) e il rappresentante della giustizia Keith Frazier è il premio Oscar Denzel Washington (Malcolm X, Il ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

