Infortunio Tomovic: il serbo lascia il campo durante la partita col Milan (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tomovic è stato sostituito per Infortunio durante la partita di Coppa Italia Milan – Spal, sul risultato di 2-0 per i rossoneri Con la Spal sotto 0-2 col Milan durante l'incontro valido per gli ottavi di Coppa Italia, Nenad Tomovic è stato costretto a lasciare il campo dopo un intervento di Ante Rebic. Al suo posto è entrato Bartosz Salamon, appena in tempo per subire il terzo gol siglato da Theo Hernandez. Da valutare la gravità dell'Infortunio del serbo, in prestito alla Spal dal Chievo Verona.

TuttoFanta : ??#SPAL: Da monitorare #Tomovic, uscito zoppiccante per un infortunio alla caviglia sinistra. ??… -