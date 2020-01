Infortuni: Furlan, ‘sicurezza emergenza nazionale, fermare strage infinita’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “La sicurezza sul lavoro è sempre più una emergenza nazionale. Oggi un altro operaio morto ad Ancona in un cantiere edile. Serve un piano straordinario del Governo per fermare questa strage infinita. Una vera alleanza tra istituzioni e parti sociali per cambiare questa situazione”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.L'articolo Infortuni: Furlan, ‘sicurezza emergenza nazionale, fermare strage infinita’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

Infortuni Furlan Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Infortuni Furlan