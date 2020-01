Incentivi per Artigiani, Commercianti e Ambulanti: Ecco i nuovi bandi regionali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Di seguito sono disponibili i bandi regionali e la modulistica per la presentazione delle istanze relative agli Avvisi per agevolazioni ad Artigiani, Commercianti ed Ambulanti. NAPOLI, 15 GENNAIO 2020 – La Regione Campania, attraverso la società in house Sviluppo Campania, scende al fianco di Artigiani, Commercianti e Ambulanti. Parte domani dalla Camera di Commercio di Napoli (ore 16.00, Piazza Bovio 32, Salone Valori e Contrattazioni) il tour tra le cinque province per la presentazione dei nuovi bandi regionali per uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro. Tre gli avvisi pubblicati dalla Regione Aiuti alle Micro e Piccole imprese operanti nel settore dell’artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro; Incentivi alle ... Leggi la notizia su 2anews

