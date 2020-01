Incendi in Australia, ancora problemi: Australian Open a rischio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gli Incendi in Australia non danno tregua e stanno rendendo l’aria irrespirabile anche nelle grandi città lontane dai focolai. C’è preoccupazione, in particolare, a Melbourne dove dal 20 gennaio dovrebbero disputarsi gli Australian Open Le conseguenze degli Incendi che hanno distrutto vaste porzioni di territorio dell’Australia si stanno avvertendo anche chilometri di distanza dai luoghi … L'articolo Incendi in Australia, ancora problemi: Australian Open a rischio proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

SkyTG24 : Continuano i soccorsi agli animali che fuggono dagli incendi in #Australia. Qui una squadra al lavoro ?? - ESA_Italia : Gli incendi in #Australia visti dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le immagini di @astro_luca e compagni di eq… - Corriere : Australia, verdure dagli elicotteri per gli animali in fuga dai roghi -