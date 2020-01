In provincia di Messina sono state emesse 94 misure cautelari per un’inchiesta sull’uso improprio di fondi europei per l’agricoltura (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In provincia di Messina sono state emesse 94 misure cautelari ed è stato disposto il sequestro di 151 aziende per un’inchiesta legata al presunto uso improprio di fondi dell’Unione Europea per lo sviluppo dell’agricoltura: tra il 2017 e il 2017 Leggi la notizia su ilpost

ale_villarosa : Un plauso va a tutte le forze dell'ordine coinvolte nella più vasta ed importante operazione sulla #Mafia Siciliana… - soleterramare : RT @ale_villarosa: Un plauso va a tutte le forze dell'ordine coinvolte nella più vasta ed importante operazione sulla #Mafia Siciliana in p… - stefan1062 : RT @ale_villarosa: Un plauso va a tutte le forze dell'ordine coinvolte nella più vasta ed importante operazione sulla #Mafia Siciliana in p… -