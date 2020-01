In Emilia-Romagna la Lega ha promesso di abolire la legge regionale contro l’omofobia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Elezioni Emilia-Romagna, la Lega: “aboliremo la legge contro l’omofobia” A luglio 2019 in Emilia-Romagna è stata approvata una legge regionale di portata storica contro l’omofobia, ma in vista delle elezioni del prossimo 26 gennaio c’è qualcuno che vorrebbe abolirla: la Lega. A dirlo è stato il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, che a ottobre scorso ha annunciato l’intenzione di abolire la legge sull’omofobia in caso di vittoria della candidata del Carroccio, Lucia Borgonzoni. “Non possiamo riconoscere – aveva detto Pompignoli in un’intervista a una tv locale – dei diritti a persone che comunque hanno già dei diritti. È stata una legge che ha dato un qualcosa che già c’è. Non era necessario istituire una legge sull’omofobia per rimarcare alcune questioni Legate agli omosessuali. I diritti le ... Leggi la notizia su tpi

