In arrivo The Continental, la prima serie tratta da John Wick (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La notizia aveva cominciato a circolare nel gennaio 2018. Solo ora, però, assume contorni più definiti. La saga cinematografica di John Wick, che ha riportato in auge la “stella cadente” Keanu Reeves facendogli vestire i panni di un killer infallibile, darà origine a una serie tv. A produrla sarà Lionsgate Television, che poi la trasmetterà negli Stati Uniti sul canale Starz. Il titolo: The Continental e gli episodi dovrebbero fungere da origin story concentrandosi appunto sul Continental, l’hotel dei film nonché rifugio intoccabile per gli assassini dell’associazione internazionale chiamata Gran Tavola. Proprio in quel luogo nessuno può uccidere nessuno, anche se la contravvenzione a questa regola aurea è il pretesto alla base del terzo film della saga.  La serie sarà dunque un prequel, ma non è escluso che Reeves possa comunque comparire, nonostante gli impegni con Matrix 4. Al ... Leggi la notizia su wired

