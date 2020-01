Impeachment Trump, la Camera approva l’invio al Senato: al via il processo per il presidente (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con 228 voti a favore e 193 contrari, la Camera dei rappresentanti ha approvato la risoluzione per inviare al Senato i due articoli per l’Impeachment di Donald Trump e per approvare i sette membri democratici del Congresso che avranno il ruolo di gestire le accuse contro il presidente degli Stati Uniti. I membri prescelti sono: Adam Schiff (che sarà il procuratore capo nel processo al Senato), Jerrold Nadler, Jason Crow, Val Demings, Zoe Lofgren (già coinvolta nei casi di Impeachment di Bill Clinton e Richard Nixon), Sylvia Garcia e Hakeem Jeffries. A loro il compito di presentare e argomentare le prove raccolte dalla Camera contro Trump. I due capi d’accusa contro il presidente degli Stati Uniti sono quelli di abuso di potere e ostruzione ai poteri del Congresso. Salvo sorprese, il processo al Senato dovrebbe iniziare martedì 21 gennaio. Il team che difenderà Trump ... Leggi la notizia su open.online

