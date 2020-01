Imma Battaglia su Licia Nunez e il tradimento: ‘Ho vacillato ma sono rimasta’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo il confronto avuto nella casa del Grande Fratello Vip in seguito alle dichiarazioni di Licia Nunez (QUI chi è) che aveva sostenuto di essere stata tradita dall’allora compagna Imma Battaglia con Eva Grimaldi (sua attuale moglie), l’attivista torna a parlare della vicenda in un’intervista al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 15 gennaio. Imma Battaglia: “Licia Nunez non era una compagna” “Posso dirle che io sono stata tradita nei miei ideali talmento tanto e così profondamente che ho vacillato. E comunque sono rimasta, ma questo non significa che io non fossi profondamente ferita e destabilizzata” puntualizza Imma Battaglia senza dare una risposta troppo netta, e passando invece a elencare le mancanze della ex fidanzata: “In casa Licia aveva sempre il mal di testa. Avevo cene con amici? Lei stava chiusa dentro lo studio. ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

GrandeFratello : Imma Battaglia rompe il silenzio e racconta la sua verità. #GFVIP vi aspetta questa sera. - GrandeFratello : Lucia Nunez, da Vivere a Le Tre Rose Di Eva... ed una lunga storia d'amore con Imma Battaglia. Ora vive un nuovo am… - GrandeFratello : Licia Nunez ha avuto una lunga relazione con Imma Battaglia, sarà riuscita dimenticarla davvero dopo la loro rottur… -