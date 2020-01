Ilary Blasi, rivela che essere la moglie di Totti è umiliante (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A Che tempo che Fa Ilary Blasi rivela che essere la moglie di Totti è alquanto umiliante, ma lo dice in tono ironico Intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa, programma in onda su Rai 2, Ilary Blasi ha raccontato alcune cose inedite della sua vita privata. Nel presentarla, Filippa Lagerback ha ricordato il bacio che la conduttrice romana diede a Daniele Bossari alla conclusione della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Nell’intervista c’è stata una sorta di domande botta e risposta con Fazio, e in cui la Blasi ha rivelato la sua grande vena ironica. Ricordiamo che Ilary è stata al fianco di Fazio nella stessa trasmissione per due edizioni, poi il suo posto è stato preso dal 2005 dalla Lagerback. Il motivo? Beh, la Blasi era incinta del suo primo figlio e ha preferito prendersi cura della famiglia. Il primo nato della famiglia Totti è stato infatti Cristian, oggi un ... Leggi la notizia su kontrokultura

