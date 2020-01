Ilaria Teolis di Temptation Island innamorata: chi è il nuovo fidanzato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A ‘Temptation Island 2019’ interruppe la sua relazione con il fidanzato Massimo Colantoni, ma adesso la bellissima Ilaria Teolis è completamente innamorata. Si è infatti legata sentimentalmente con Andrea Cirillo. Bellissimo il bacio che si sono scambiati sul red carpet, durante la proiezione del film ‘Jojo Rabbit’ al teatro di via delle Quattro Fontane a Roma. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo ed ha davvero fatto perdere la testa alla giovane. In occasione di Capodanno, sul suo profilo Instagram rivolse un romantico post al suo partner. La coppia trascorse l’ultimo giorno dell’anno nella favolosa località di Sharm el-Sheikh. Queste le parole nei confronti di Andrea: “Mi auguro di essere felice, di essere serena, di diventare donna, di crescere ancora…di vivere nuove avventure con le amiche che mi sono scelta, ma soprattutto di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

