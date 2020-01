Il Trentino smette di monitorare l’impatto dei fitofarmaci sulla popolazione. Ma sì, che volete che sia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In questi giorni la giunta provinciale del Trentino, a trazione leghista, ha fermato il programma di monitoraggio delle popolazioni che sono esposte ai fitofarmaci usati in agricoltura. Il programma era stato avviato dalla giunta precedente, poiché nelle valli dove l’agricoltura è dominante l’uso di fitofarmaci è molto rilevante. Le scuse addotte dall’attuale assessora Stefania Segnana sono quelle usate per mettere a tacere chi si indigna. Cioè, sempre secondo l’assessora, il programma sarebbe stato fermato per permettere di avviarne un altro più completo. I medici per l’ambiente (Isde) sono molto critici su questo provvedimento, poiché sostengono che se si voleva sviluppare e migliorare il monitoraggio si poteva implementare l’esistente senza per questo fermarlo; così, di fatto, attualmente il sistema non presenta controlli e monitoraggi, per cui tutto fermo! Come dire, tanto non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

