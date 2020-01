Il Tar del Lazio ha revocato la scorta al Capitano Ultimo, il carabiniere che arrestò Totò Riina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Capitano Ultimo, l'ufficiale dei carabinieri che catturò Totò Riina, non sarà più scortato. La decisione di respingere il ricorso presentato dal militare affinché venisse mantenuta la sua protezione e quella della sua famiglia è stata presa dal Tar del Lazio questa mattina: non sarebbero state riscontrate minacce per la sua sicurezza. Leggi la notizia su fanpage

zazoomnews : Il Tar del Lazio conferma la revoca della scorta al “Capitano Ultimo” - #Lazio #conferma #revoca #della - DocenteCarla : FOGNA ITALIANA: TAR DEL LAZIO!!!!! - DocenteCarla : IL TAR DEL LAZIO È IL PRIMO AD ESSERE FOGNA...aver respinto scorta a capitano ultimo!!!! -