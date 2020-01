Il silenzio della NEVE: ecco come i fiocchi attenuano i suoni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un po' a tutti sarà capitato, almeno una volta nella vita, di svegliarsi con la propria città sotto la NEVE. Forse non tutti i giovani hanno goduto di questa fortuna, considerando di come la NEVE stia diventando un evento sempre più difficile da vedersi in pianura. Quando una città è innevata i suoni e i rumori si percepiscono attenuati. Ma è davvero così? Si tratta di una sensazione in parte dovuta alla suggestione, ma dietro si celano spiegazioni scientifiche di quest'atmosfera così ovattata. Ebbene, bisogna partire dalle caratteristiche dei fiocchi di NEVE, che presentano numerose ramificazioni e spazi vuoti. Quando si posano uno sopra l'altro, si sovrappongono senza comprimersi più di tanto. In tal modo molta aria resta intrappolata tra i vari fiocchi. Cosa vuol dire questo? Le onde sonore tendono ad essere assorbite dagli strati di NEVE e rimbalzano meno rispetto ... Leggi la notizia su meteogiornale

