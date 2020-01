Il silenzio degli innocenti, arriva la serie tv sequel del film - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Il silenzio degli innocenti avrà una serie tv sequel incentrata su Clarice Starling, l’agente speciale dell’FBI che si confrontò con Hannibal Lecter nel film A distanza di anni avremo un sequel seriale di quanto accaduto nel film Il silenzio degli innocenti, sarà ancora protagonista il personaggio di Clarice Starling, l’agente dell’FBI. Il silenzio degli innocenti, cosa sappiamo della prossima serie tv Il film del 1991 si concluse con Hannibal Lecter che riesce a fuggire dopo una tremenda carneficina, lasciando l’agente speciale Clarice Starling beffata. La nuova serie tv continuerà a vedere protagonista Clarice - da cui la serie prende il nome - e le sue investigazioni un anno dopo la fuga del dottor Lecter. Clarice, il cui ruolo non è stato ancora assegnato ad alcuna attrice, sarà una donna al di sotto dei trent’anni con una carriera già molto promettente ... Leggi la notizia su ilgiornale

