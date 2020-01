Il Signore degli Anelli, Amazon annuncia il cast della serie (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Netflix a dicembre scorso ha lanciato The Witcher, ma presto il panorama del fantasy seriale verrà arricchito anche da Il Signore degli Anelli. Dopo le tante notizie delle ultime settimane, Amazon ha rotto gli indugi annunciando il cast di 15 attori che da febbraio si ritroveranno in Nuova Zelanda per far rivivere le avventure della Terra di Mezzo in quegli stessi luoghi diventati iconici grazie alla trilogia di Peter Jackson. Amazon ha annunciato con un semplice messaggio il cast: “Unisciti a loro mentre intraprendono il viaggio di una vita”. Join them as they embark on the journey of a lifetime. Gepostet von The Lord of the Rings on Prime am Dienstag, 14. Januar 2020 Ecco la lista completa: Robert Aramayo (il giovane Ned Stark in Game of Thrones), Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle ... Leggi la notizia su giornalettismo

