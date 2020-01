Il Segreto trame spagnole: Matias e Alicia sempre più vicini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Come svelano le ultime anticipazioni spagnole della soap Il Segreto, la coppia formata da Matias e Marcela rischierà di scoppiare. La Del Molino temerà di essere incinta, ma non sarà certa della paternità del bambino. Matias invece trascorrerà sempre più tempo con la ribelle Alicia, alla quale si avvicinerà pericolosamente. Nel mentre, Raimundo e Mauricio non capiranno come mai Francisca non dia notizie di sé, nonostante sia tornata a Puente Viejo. Il Segreto anticipazioni: la scoperta di Rosa Continuerà nelle puntate in onda in Spagna la difficile nuova vita di Francisca, costretta a nascondersi da Eulalia. Intanto, Adolfo prenderà coraggio per parlare a sua madre di Rosa, che nel frattempo scoprirà un retroscena inaspettato. La ragazza, conversando con Manuela, verrà a sapere che le lettere che ha scritto a sua madre per anni non sono mai state spedite. Nonostante chieda le dovute ... Leggi la notizia su kontrokultura

