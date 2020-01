Il Segreto anticipazioni: una strana epidemia a Puente Viejo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nel futuro di Puente Viejo ci sarà spazio anche per una nuova e alquanto misteriosa “epidemia”: in base alle anticipazioni sulle prossime puntate italiane de Il Segreto, tutti gli abitanti della cittadina si troveranno ad affrontare una vera e propria emergenza. Scopriamo quindi insieme come si arriverà a questa svolta e quali conseguenze innescherà… Il Segreto, news: Francisca e i problemi legati all’epidemia Tutto inizierà quando Meliton Melquiades (Roberto Saiz) si renderà conto di come gli animali e le terre del paesello si stiano rispettivamente ammalando e rovinando; dato che non saprà spiegare la ragione di tale accadimento, l’uomo ricorrerà all’aiuto di Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) e del giovane Matias (Ivan Montes) e apprenderà con sgomento la possibile causa del problema: una contaminazione dell’acqua utilizzata sia per dare da bere ... Leggi la notizia su tvsoap

Soap_Italia : Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fernando rapisce Maria, lei lo uccide? - zazoomnews : Il segreto anticipazioni: un mese di tempo per gli abitanti di Puente Viejo che ne sarà di loro? - #segreto… - Bandiconcorso : #15gennaio #anticipazioni #anticipazionispagnole #ilsegreto #Fernando rapisce #Maria: lei lo uccide?… -