Il segreto anticipazioni: un mese di tempo per gli abitanti di Puente Viejo, che ne sarà di loro? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Puente Viejo sta per essere cancellata per sempre travolta dall’acqua della diga che non può essere assorbita dalla palude? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto che saranno davvero ricche di colpi di scena. Iniziamo dunque dalla trama della puntata di domani 16 gennaio 2020. Quello che doveva essere un progetto che avrebbe portato ricchezza e benessere al paese e ai cittadini tutti si sta per trasformare in un incubo. Gli abitanti di Puente Viejo adesso hanno solo un mese di tempo per trovare una soluzione ed evitare di dover lasciare per sempre il paese. Ce la faranno, che ne sarà di loro? Vediamo quelle che sono le anticipazioni con la trama de Il segreto per la puntata di domani. IL segreto anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 16 GENNAIO 2020 Don Berengario decide di conoscere meglio Esther. Insieme parlano di questa grande storia d’amore, di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Bandiconcorso : #15gennaio #anticipazioni #anticipazionispagnole #ilsegreto #Fernando rapisce #Maria: lei lo uccide?… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita e Il Segreto: ecco cosa succede mercoledì 15 gennaio, anticipazioni - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni e trame puntate dal 19 al 24 gennaio 2020 -